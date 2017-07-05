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05 Temmuz 2017 11:29

Yeni Ordu Valisi göreve başladı

Valiler kararnamesi ile Ordu’ya atanan Vali Seddar Yavuz görevine başladı.

Yeni Ordu Valisi göreve başladı

05 Temmuz 2017 11:29

Vali Yavuz yaptığı ilk açıklamada, “Hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve teamüller ile temel insan haklarına saygı düsturumuz olacaktır” dedi.


Vali Seddar Yavuz’un göreve başlaması sebebiyle valilik önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Tek tek protokolü selamlayan Vali Seddar Yavuz, daha sonra makama geçerek bir açıklama yaptı. Makam odasında ilk açıklamayı yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve teamüller ile temel insan haklarına saygıyı ilke olarak benimsediklerini söyledi. Vali Seddar Yavuz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:


”Valiler, ilde devleti ve hükümeti ayrı ayrı her bakanı temsil ederler. Bu sıfatla ilde devlet kurumları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlarlar. Ordu ilimiz tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli bir potansiyele sahiptir. Şehrimizin varolan potansiyelini ortak akıl ile birlikte yönetim ilkesinden hareketle, katılımcı bir anlayışla yönetmek arzusu içindeyim. İstişareye önem verirken sonuç odaklı bir yönetim anlayışını da gerçekleştirmek için herkesten katkı bekliyorum. Hukukun üstünlüğü, demokratik kurallar ve teamüller ile temel insan haklarına saygı düsturumuz olacaktır. FETÖ, PKK ve benzeri terör örgütleri ile etkin bir mücadele yürütme konusunda kararlıyız.”



“Terörle mücadele sürecek”


Vali Seddar Yavuz, Karadeniz Bölgesi’nde PKK terör örgütünün sızmaya çalışması girişimlerine yönelik bir soru üzerine şu cevabı verdi:


“Türkiye Cumhuriyeti devleti küresel bir saldırı altındadır. Terör örgütlerinin ana kumanda merkezinde oturan aynı kişilerdir. Dolayısıyla 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra 10 terör örgütünün aynı anda eylem kararı alması da bunun net bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim açımızdan ulusal güvenliğimizi tehdit oluşturan hangi menşeili olursa olsun, devletimize, ülke bütünlüğümüze kasteden hangi hain olursa olsun etkin bir mücadele edeceğiz. Zaten bu sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etkin bir şekilde sürdürülüyor. Dolayısıyla bölgemiz şu anlamda da gayet iyi durumdadır. Bu konuda herhangi bir zafiyet oluşması söz konusu değildir. Ama biz her zaman tedbirli ve temkinliyiz.”


Vali Seddar Yavuz, basın açıklamasının ardından Koordinasyon Kurulu Salonunda kamu kurum müdürleri ve kaymakamlar ile bir araya geldi.




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