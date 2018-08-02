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02 Ağustos 2018 16:07

Yeni Orduspor turp gibi

Yeni Ordusporlu teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Orduspor turp gibi

02 Ağustos 2018 16:07


Yeni Orduspor’da 2018-2019 sezonu öncesinde, Teknik Direktör Mustafa Özer, Yardımcı Antrenörler İrem Özdemir ve Miraç Şen, Kaleci Antrenörü Serkan Karadeniz, masör Sedat Kocatepe ve futbolcular takımın sağlık sponsoru olan Medicalpark Ordu Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiler.


Sağlık kontrollerinde hiçbir probleme rastlanmayan futbolcu ve teknik heyetin yeni sezona girmeye hazır oldukları görüldü. Kontrollerin sonrasında hastane yönetimi ve doktorlar, yeni sezonda sporculara başarı dileklerini ileterek hastaneden uğurladılar.




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