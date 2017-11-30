Yeni Orduspor’da hedef liderlik

Ancak asla rehavet yok. Dediğimiz gibi her maç artık final. Tüm maçlarımızı kazanarak ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

Son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle yükselişe geçerek, liderle arasındaki puan farkını 3’e indiren Yeni Orduspor’da hedef, ilk yarıyı zirvede tamamlamak olarak belirlendi. Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, Pazar günü saat 13.00’te Ordu 19 Eylül Stadı’nda karşılaşacakları Kayseri Erciyesspor müsabakasından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Her maça final havasında hazırlandıklarını ifade eden Başkan Zavalsız, "Daha öncede söylemiştik. Çok kaliteli bir kadromuz ve teknik heyetimiz var. Takımımız son haftalarda iyi bir uyum yakaladı ve seri galibiyetlerle üst sıralara yükseldi. Ligde şu anda birinci sırada olan takımla aramızda sadece 3 puan fark var. Bu hafta 19 Eylül Stadı’nda ise ligin son sırasındaki Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacağız. Ancak asla rehavet yok. Dediğimiz gibi her maç artık final. Tüm maçlarımızı kazanarak ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Taraftarlara seslenen Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, "Biz Ordumuzun futbol aşkı kaldığı yerden devam etsin istiyoruz. Bu takım tüm Orduluların. Ordu taraftarı bizleri en başından bu yana destekledi ve yanımızda oldu. Son haftalarda ise 19 Eylül Stadı’nda takımımıza gösterilen destek bizleri mutlu etti. Onlar bize destek olduğu sürece, daha büyük başarılara imza atacağız ve ilimize sezon sonunda bir şampiyonluk daha yaşatacağız. Yine tek vücut olarak Kayseri Erciyespor karşılaşmasında da tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Taraftarımıza bir kez daha bizlere ve takımımıza verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.