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08 Temmuz 2017 15:51

Yeni Orduspor’da iki imza daha

Yeni Orduspor, 2.

Yeni Orduspor’da iki imza daha

08 Temmuz 2017 15:51

ve 3. Lig ekiplerinin transfer gündeminde olan başarılı futbolcu Turan Yılmaz ile Fenerbahçe’den Ali Benlioğlu’nu kadrosuna kattı.


Geçen sezon Zonguldak Kömürspor forması giyen Turan Yılmaz ile Fenerbahçe’de U16 ve U21 Türkiye Şampiyonluğu yaşayanbaşarılı stoper Ali Benlioğlu, Yeni Orduspor ile sözleşme imzaladı. Turan Yılmaz 1 yıl, Ali Benlioğlu ise 3 yıllığına kendilerini Yeni Orduspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.



Faruk Zavalsız: "Transferler en kısa sürede tamamlanacak"


İmza töreninden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, “Her zaman söylediğimiz gibi, hedefleri olan bir takımız. Bu yüzden de transferlerde ince eleyip, sık dokuyoruz. Yeni Orduspor Kulübü olarak, Ordumuza şampiyonluğa oynayan bir takım kurmak istiyoruz. Takımımız mevcut ve yeni transferlerimizle birlikte teknik patronumuz Cahit Terzi eşliğinde yeni sezonun hazırlıklarına dün başladı. İnşallah iyi bir hazırlık dönemiyle birlikte lige fırtına gibi başlamak istiyoruz. Transferlerimizi ise en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Turan Yılmaz transferinden dolayı, yoğun mesai harcayan hocamız Cahit Terzi ile ikinci başkanımız ve futbol şube sorumlumuz Ertan Bakır’a teşekkür ediyorum” dedi.



Futbolcuların hedefi büyük


Yeni Orduspor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde açıklamada bulunan başarılı futbolcu Turan Yılmaz, “Ordu, futbol potansiyeli yüksek bir il. Burada futbola olan sevgiyi biliyorum. Hedefleri olan bir takıma geldiğim için ise ayrıca mutluyum. Hocamız Cahit Terzi ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, takım arkadaşlarımla birlikte Ordu’ya yeni şampiyonluklar yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.


3 yıllık anlaşma imzalayan Ali Benlioğlu da, "Yeni Orduspor’da olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bir çok kulüpten transfer teklifleri vardı. Ancak ben hedefleri olan bir takımı seçtim. Hocamıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çok çalışıp, Yeni Ordusapor taraftarına zaferler kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



Turan Yılmaz ve Ali Benlioğlu’nun kariyeri


2012-2013 sezonunda Ostimspor’da profesyonel futbola başlayan Turan Yılmaz, 2013-2014 ve 2015 sezonunda Türkiye Spor Toto 3. Lig’de mücadele eden Ankara Adliyespor formasını giydi. 2015-2016, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’da forma giyen başarılı futbolcu, 2017-2018 sezonu için Yeni Orduspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Seyhan Belediyespor altyapısından yetiştikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Ali Benlioğlu ise istikrarlı çizgisi ve enerjisiyle dikkat çekmişti. Savunmanın ortasında oynayan, 1997 doğumlu oyuncu, U21 takımının en önemli isimleri arasında yer aldı. Seyhan Belediyespor forması altında 15 yaşındayken gösterdiği performansla Anadolu kulüplerinin dikkati çeken, ancak tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan genç oyuncu, Fenerbahçe’de U16 ve U21 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon A Takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan genç futbolcu, Yeni Orduspor’la 3 yıllık sözleşme imzaladı.




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