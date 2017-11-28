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28 Kasım 2017 16:17

Yeni Orduspor’un hedefi liderlik

TFF 3.

Yeni Orduspor’un hedefi liderlik

28 Kasım 2017 16:17

Lig 2. Grup’ta son haftalarda aldığı puanlarla zirveye ortak olan Yeni Orduspor’da Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, seriyi devam ettirerek ilk yarıyı lider olarak kapatmak istediklerini söyledi.


Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, geçen hafta deplasmanda karşılaştıkları Ankara Demirspor maçından 3 puanla dönmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Zavalsız, “Son haftalarda çıkışa geçtik. Zorlu maçları tek tek aşarak üst sıralara kadar gelmeyi başardık. Puan serisini devam ettirerek lider olmak istiyoruz. Bu hedefe çok yakınız. İlk yarıyı lider olarak ya da en kötü ihtimalle ilk 5’in içinde kapatmak istiyoruz” dedi.


Bu hafta saha ve seyircileri önünde Kayseri Erciyes ile karşılaşacaklarını hatırlatan Zavalsız, “Rakibimiz ligin son sırasında diye asla zayıf takım olarak bakmıyoruz. Dolayısıyla takımın konsantrasyonunun bozulmasına izin vermeyeceğiz. Bu maçtan mutlaka 3 puan almak zorundayız” diye konuştu.


Zavalsız, Ankara Demirspor maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara, Ankara’da bulunan Ordululara ve hatta Zonguldak’tan gelerek kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.


Basın toplantısına Yeni Orduspor Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Bakır, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Şahin ve Teknik Direktör Cahit Terzi de katıldı.




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