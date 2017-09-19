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19 Eylül 2017 12:59

Yeni OSB’de vatandaşların yüzde 47’si ile anlaşma sağlandı

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni Organize Sanayi Bölgesi(OSB) alanında yeri bulunan vatandaşlarla birebir görüşerek 415 bin metrekare alanın istimlak anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, “Bu da toplam alanın yüzde 47’sine tekabül ediyor” dedi.

Yeni OSB’de vatandaşların yüzde 47’si ile anlaşma sağlandı

19 Eylül 2017 12:59


Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanında yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “Fatsa Belediyesi olarak istimlak sürecini bizzat biz yapıyoruz. Bu çalışmalarda istimlak aşamasında mülkiyet sahipleriyle bire bir görüşmeye başladık. Toplamda bin dönüm üzerinde bizzat mülkiyeti vatandaşa ait 881 dönüm arazi var. Yollar, kamu arazileri ile beraber bin dönüme yaklaşıyor. Bu 881 bin metre kare alanın vatandaşlarla birebir görüşerek 415 bin metrekaresini istimlak anlaşmasını tamamlamış durumundayız. Bu da toplam alanın yüzde 47’sine tekabül ediyor. Yani biz şuanda Organize Sanayi Bölgesinde yüzde 47’sini anlaştık, yüzde 47’si imza aşamasına gelmiş durumda imzaları atılmış ve bakanlığa gönderilmiş durumda, geri kalanlarla görüşme devam ediyoruz. Anlaşma yoluyla umarım yüzde 55-60’a yakın yer sahibi bizimle anlaşacak durumda onlarında işlemleri devam ediyor. Bu görüşmeler ve anlaşmalar bittikten sonra görüşüp de anlaşmayanların istimlak davası açılarak istimlak yoluna gidilecek. Yılbaşına kadar istimlak davasını açılma aşamasına gelmeyi planlıyoruz. Tabii ki istimlak aşaması bitince tamamı inşallah yatırıma açılmış olacak. Bölgemizdeki diğer OSB’lere baktığımızda en fazla anlaşmanın Fatsa’da olması bizi sevindiriyor. Burada bire bir takip çok önemli, Fatsa Belediyesi olarak bizde profesyonel tecrübeli ekimiz var onlarda iyi çalışıyor ve görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.




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