Yeni trafik düzenlemesi hakkında dolmuşçular bilgilendirildi

Fatsa'da Yayalaştırma Projesi kapsamında yeni kavşak ve trafik düzenleme çalışmaları sona erdi.

Yeni kavşak ve trafik düzenlemesi ile ilgili dolmuş kooperatif başkanları ile bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yeni trafik düzenlemesi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu, “Yayalaştırma projesi kapsamında İnönü Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Mevcut belediye binamızın doğu tarafı olan İnönü caddemizi Cumhuriyet Meydanı ile birleştirdik. Mevcut kavşak 50 metre Samsun yönüne kaydırılıyor. Kavşak düzenlemesini ile trafik sinyalizasyon ve aydınlatma çalışmalarına 2 Ekim tarihinde başlamıştık, yarın itibari yeni haliyle trafiğe açılacak. Yapılan yeni kavşak çalışması ile Ordu istikametinden gelen bir araç Yeni Kumru Caddesi'nden giriş yaparak şehir merkezine ulaşabilecek. Şehir merkezinde karayoluna çıkmak isteyen araçlar ise Sakarya Caddesi'nden çıkış yapacak. Diğer taraftan Yine Yayalaştırma Projesi kapsamında eski haliyle Yeni Kumru Caddesi'nden Hacı Hulusi Baba Caddesi'ne dönüş yapan araç şimdi yeni düzenlemeyle Ant Caddesi'nden şehrin doğu tarafına dönecek. Hacı Hulusi Baba Caddesi ise Orta Büyük Camii önünden Hacı Hulusi Baba Camisi'ne kadar tek yön olacak. Emniyet ile Hacı Hulusi Baba Camisi arası çift yön olacak. Yine Orta Büyük Cami mevkisinde Şifa Tıp Merkezine doğru giden Nihat Kutsal Caddesi çift yön olarak hizmet verecek” diye konuştu.