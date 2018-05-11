Yer altından çıkanlar şaşırttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Genel Sekreter Bülent Civelek ve OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük’le birlikte standı gezdi. Altınordu ilçesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Alt yapı çalışmalarımız kapsamında ortaya çıkan malzemeler ile yerine yerleştirilen malzemeler günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırım yaptığımızın en net örneğidir” dedi.

İçler acısı borulardan yıllarca su içilmiş

Ordu’da yenileriyle değiştirilen eski ve paslı su boruları, bir alışveriş merkezinde açılan stantta sergilenmeye başlandı. Standı gezen Başkan Enver Yılmaz, “Eski su borularının içler acısı durumu ve yerine yerleştirilen yeni malzemeler fazla söze gerek bırakmıyor. OSKİ Genel Müdürlüğü olarak, 19 ilçemizde alt yapı çalışması başlatmış olup, Altınordu ilçemizde çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizin alt yapısından çıkan eskimiş borular, bu zamana kadar halkımızın nasıl sular içtiğini ve bizim yerleştirdiğimiz borular ise insanımızın sağlığına ne denli değer verdiğimizi gözler önüne seriyor. Yaptığımız yatırımlar ile sağlık açısından büyük risk taşıyan içme suyu hatları, daha uzun ömürlü ve paslanma riski olmayan içme suyu borularıyla değiştirildi” diye konuştu.

Çıkarılan malzemelerin önceden meclise getirilerek kamuoyuna sunulduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Daha önce kazılardan çıkan paslı, tıkanmış ve kullanılamaz hâle gelmiş boruları mecliste kamuoyuna sunmuştuk. Şimdi ise bu malzemeleri alışveriş merkezinde sergiliyoruz. Stant açmaktaki amacımız, vatandaşlarımızın ne denli hassas çalışmalar yürüttüğümüzü görmesi. Büyükşehir Belediyesi olarak, günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yatırım yaptığımız ortada” şeklinde konuştu.

OSKİ’nin açmış olduğu stant içerisinde atık suyun balıkların yaşayabileceği bir ortama kavuşturulduğu akvaryum düzeneği de dikkat çekiyor. Vatandaşların şikâyet ve önerilerinin de yer almasının yanı sıra çocuklar için “Çocuk Ordusu” isimli bir bilgisayar oyununun bulunduğu stant, 12 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.00’ye kadar ziyarete açık olacak.