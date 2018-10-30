Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Projesi açılış toplantısı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu açılış toplantısı yapıldı.

İlçenin Halk Eğitim Merkezi Salonunda Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya başkanlığında gerçekleşen ‘Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlama' açılış toplantısına, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, özel sektör ve kadın temsilciler katıldı.

Toplantıda Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanları Tuğçe Kahveci ve Büşra Sayan katılımcıları bilgilendirdi. Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanı Tuğçe Kahveci, amaçlarının tavandan tabana değil, tabandan tavana bir gelişme göstermek olduğunu söyledi.

Kahveci, “Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı çatısı altında Türkiye'de oluşturulan 25 adet Yerel Eylem Grubu kırsalı küreselleşen ve gelişen dünyaya entegre etmek için sizlerle bir araya gelip bölgenin sorunlarını, olumlu yönlerini fırsatlarını ve potansiyellerini yerinden tespit ederek bölge için en uygun en verimli ve en doğru kalkınma planını hazırlayarak insanlarımıza fayda sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, “Yapacağımız çalışmalara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz ve yakından takip edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda son olarak Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanı Büşra Sayan katılımcılara sunum yaptı, soruları yanıtladı.