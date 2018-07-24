Yerin altından çıkanlar Fatsa’da sergilendi

İçme suyu ihtiyacını sağlayan ancak kullanım ömrü tamamlanan içme suyu boruları, vanalar ve abone bağlantıları gibi yerin altından çıkan eski malzemeler, yerlerine yerleştirilen yeni malzemelerle alışveriş merkezinde vatandaşlara sunuldu.

Paslanmış ve içi kireçle dolarak kalıntı hale dönüşmüş malzemelerin günümüz teknolojisine uygun ürünlerle yenilendiğini stantta gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun ilgi çeken stantta görevli OSKİ personelleri, vatandaşlara Fatsa ilçesinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verirken, eski ve yeni malzemeleri bir arada gören insanlar yapılan çalışma ve yatırımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a ve OSKİ’ye teşekkür etti.

Gerçekleştirilen çalışmaları takdir eden vatandaşlar, "Bu zamana kadar nasıl sular içtiğimizi çıkan malzemeleri görünce daha iyi anladık. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı altyapı çalışmalarını takdir ediyoruz. Sunulan hizmetlerden son derece memnunuz. Hassas ve titiz çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Enver Yılmaz’a teşekkür ederiz" diye konuştu.

Stantta vatandaşların istek ve şikayetleri de görevli personellerce not edilerek ilgili birimlere iletildi.