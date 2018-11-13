Yerli hamsi tezgahlarda

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yerli hamsi tezgâhlarda yerini kilosu 15 TL'den almaya başladı.

Ordu ve Fatsa açıklarında çıkan yerli hamsiye vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Hamsiyi özlediklerini ifade eden Fatsalı vatandaşlar, "Hamsi yeme zamanı geldi. Yerli hamsi şu an için 15 TL olması bizim için pahalı ama yine de alıyoruz” dediler.

"Hamsi fiyatları düşecektir"

İlk defa yerli hamsinin tezgâhlara geldiğini ifade eden Balıkçı Yusuf Aktaş, “Vatandaşlarımız hamsiyi özlemiş ve ilk kasalar daha tezgâhlara gelmeden ayırtıldı. Yerli hamsi bol çıkacağına inanıyoruz. Buna bağlı olarak da fiyatlar düşük olacaktır. 15 TL gerçekten hamsi için iyi bir fiyat. Sezon başladı hamsinin vatandaşlarımızın sofrasını yine süsleyecektir. Havalar soğumaya başladı ve hamsi sezonu başladı artık” diye konuştu.

"Hamsi sofralarımızın baş tacı"

Hamsiyi sezonunda çok tükettiklerini ifade eden Metin Fındık isimli vatandaş, “Sofralarımızın bereketli yiyeceği hamsi artık çıkmaya başladı. Yerli hamsiyi her zaman alırım. Ailecek tükettiğimiz hamsinin fiyatlarının daha da düşmesini bekliyoruz” dedi.