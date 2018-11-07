Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu esnaf ve muhtarlarla toplantı yaptı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde esnaf ve muhtarlarla Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu toplantı düzenledi.

Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçe esnafı ve mahalle muhtarları katıldı.

Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanlarınca esnaf ve mahalle muhtarları Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubunun çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirildi. Toplantıda konuşan Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanları Tuğçe Kahveci, "Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu olarak Kabadüz Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde kalkınma stratejisi hazırlamak için bir araya geldik. Sizlerin destekleri, fikirleri ve önerileri bizi, bölgemiz için hazırlanacak olan kalkınma planına götürecek en doğru yolu bulmamıza ışık tutacaktır" dedi.

Daha sonra söz alan Yerel Kalkınma Stratejisi Hazırlama Uzmanı Büşra Sayan da, "Kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için yerelde yaşayan insanlarla birlikte hareket etmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Sizler bölgeyi en iyi tanıyan kişilersiniz. Mahallenizdeki insanların ne işlerle meşgul olduklarını, neler yapabileceklerini sizler biliyorsunuz. Bölgemiz için yerel kalkınma stratejisi hazırlama sürecinde bize destek vermenizi bekliyoruz" diye konuştu.

Toplantı görüş ve önerilerin dinlenmesiyle son buldu.