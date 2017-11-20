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20 Kasım 2017 12:58

Yetimler yararına kermes

Ordu’nun Fatsa İlçe Kaymakamlığınca kurulan Fatsa Yetimlerini Sosyal İçselleştirme Derneği (FAYSİD) tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Yetimler yararına kermes

20 Kasım 2017 12:58


Kermes hakkında bilgi veren FAYSİD Başkanı Halit Kovancı, "Kaymakamlığımızın bir projesi olarak iki yıl önce başlandı ve bu yıl dernekleştik. Arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalar kapsamında bir proje yaparak hayata geçiriyorlar. Yetim öğrencilerimiz yararına ilk faaliyetimizi kermes yaparak gerçekleştiriyoruz. İlk kermesimiz günü birlik olacak ve bundan sonra bir çok faaliyeti derneğimiz bünyesinde gerçekleştireceğiz. Amacımız, yetim öğrencilerin teknoloji bağımlılığı konusunda eğitilmesi, öğrencilere gerekli imkanları sağlama konularında yeterli seviyeye gelmemizdir. Bizlere destek veren ve verecek olan tüm Fatsa halkına teşekkür ediyorum" dedi.




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