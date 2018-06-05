Yetiştirdiği çileklerle göz dolduruyor

3 yıl önce kurduğu çilek tarlasından yılın ilk ürününü toplamaya başlayan Adem Acar, ilçede örnek çiftçi olarak gösteriliyor.

İşletmeci Adem Acar, çiçekçiliğe başlamadan önce birçok çilek tarlasını gezdiğini ve ürünleri gördükçe, kendisinin de bu işi yapabileceğini düşünerek çilek yetiştiriciliği işine girdiğini söyledi.

İlçenin Kirazdere Mahallesi’nde kendi arazisi üzerinde 10 dönüm alanı çilek tarlası yaptığını ifade eden Acar, çileklerinin organik olduğunun altını çizdi.

Yıllarca il dışında çalıştıktan sonra memleketine dönüş yaptığının anımsatan Acar, “Yayladaki arazimizi il dışında yaşadığımız için hiç kullanmıyor, boş şekilde duruyordu. Yaklaşık üç yıl önce boş duran arazimizi çilek tarlasına dönüştürdüm. Geçen süre zarfında da ürünlerimi toplamaya başladım” dedi.

Talebi karşılamakta zorlandığını aktaran Acar, bundan sonraki hedefinin çilek tarlasını büyütmek olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Çok güzel ve güzel gelir getirici bir işi başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her gün çilek satın almak için insanlar buraya geliyorlar. Tarlaya gelenler çileklerin büyük ve lezzetli oluşuna hayran kalıyorlar. Zaman zaman talebi karşılamakta zorlanıyorum. İnşallah bu yıl içinde tarlamı daha da büyütmeyi hedefliyorum.”