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30 Kasım 2017 13:05

Yıldırım, okul inşaatını inceledi

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, 81 ilde 81 Anaokulu Projesi kapsamında Fatsa ilçesinde yapımı devam eden anaokulunda incelemelerde bulundu.

Yıldırım, okul inşaatını inceledi

30 Kasım 2017 13:05


Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın himayesinde Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen proje kapsamında, Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yapımı süren anaokulu inşaatında inceleme yaptı.


Şu anda birçok ilde anaokulu yapımına başladıklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, "Aralık ayında 70 okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teslim etmiş olacağız. Fatsa ilçemizde Kızılay adına önemli çalışmalara imza atıldığı için burada okulu yaptırma kararını öne çektik” dedi.


Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları ise, “İlhami bey okulumuzun yapımını yakından takip ediyor. Her fırsatta buraya gelerek incelemelerde bulunuyor. Kendisini burada ağırlamaktan son derece memnunum" diye konuştu.


İlhami Yıldırım okul ziyareti sonrası Fatsa Kızılay Şubesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Şevketoğulları’ndan bilgiler aldı.


Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım daha sonra ilçeden ayrıldı.




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