Yılın ilk fındığı Fatsa’da tüccara indi

Fatsa Ticaret Borsası üyesi Tüccar Murat Yahşi, Fatsa havzası fındığını ilk alan tüccar oldu.

Fındık mahsulünün toplanmasının devam ettiği bu günlerde üreticiler yavaş yavaş kuruttuğu fındıklarını pazarlara indirmeye başlarken yılın ilk fındığını 300 kilo aldığını belirten tüccar Murat Yahşi, “Fiyat belirlenene kadar müşterimin fındığını aldık. Fiyatları şuan belli değil. Biz vatandaşlara kendi fındığını kendi toplamalarını öneriyoruz ki paraları kendilerine kalsın. Üreticilerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor” dedi.

Yahşi, “Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Havalar böyle iyi giderse yirmi gün içinde fındık mahsulü biter ve üreticiler fındığını piyasaya indirir” diye konuştu.

Fiyat beklentisinin 15 TL olduğunu ifade eden Serkan Özgen isimli üretici ise, “Tüccara kuruttuğumuz fındığımızı indirdik ve artık fiyatın açıklanmasını bekliyoruz. Üreticilerimizin alın teri olan fındığın bu yıl para etmesini istiyoruz. Sel felaketi de yaşandı bölgemizde her üreticinin az da olsa fındığı selde gitti. Büyüklerimizden isteğimiz 15 TL’nin altında fındığa fiyat vermemeleridir” diye konuştu.