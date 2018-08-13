Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 10:17

Yılın ilk fındığı Fatsa’da tüccara indi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından 300 kilo olarak alındı.

Yılın ilk fındığı Fatsa’da tüccara indi

13 Ağustos 2018 10:17


Fatsa Ticaret Borsası üyesi Tüccar Murat Yahşi, Fatsa havzası fındığını ilk alan tüccar oldu.


Fındık mahsulünün toplanmasının devam ettiği bu günlerde üreticiler yavaş yavaş kuruttuğu fındıklarını pazarlara indirmeye başlarken yılın ilk fındığını 300 kilo aldığını belirten tüccar Murat Yahşi, “Fiyat belirlenene kadar müşterimin fındığını aldık. Fiyatları şuan belli değil. Biz vatandaşlara kendi fındığını kendi toplamalarını öneriyoruz ki paraları kendilerine kalsın. Üreticilerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor” dedi.


Yahşi, “Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum. Havalar böyle iyi giderse yirmi gün içinde fındık mahsulü biter ve üreticiler fındığını piyasaya indirir” diye konuştu.


Fiyat beklentisinin 15 TL olduğunu ifade eden Serkan Özgen isimli üretici ise, “Tüccara kuruttuğumuz fındığımızı indirdik ve artık fiyatın açıklanmasını bekliyoruz. Üreticilerimizin alın teri olan fındığın bu yıl para etmesini istiyoruz. Sel felaketi de yaşandı bölgemizde her üreticinin az da olsa fındığı selde gitti. Büyüklerimizden isteğimiz 15 TL’nin altında fındığa fiyat vermemeleridir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç