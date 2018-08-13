Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 10:45

Yılın ilk yerli inciri çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğal ortamlarda yetişen incir pazara indi ve 10-15 liradan satılmaya başlandı.

Yılın ilk yerli inciri çıktı

13 Ağustos 2018 10:45


İl genelinde belli arazide üretimi yapılan ve ağustos ayı içerisinde pazara indirilen incirler, bahçelerden toplanmaya ve satılmaya başlandı.


İlk etapta 10 ile 15 TL’den satışına başlanan incirin kilosunun ileri ki günlerde 5 TL’ye kadar düşebileceği bildirildi.


Fatsa’ya bağlı Bolaman Mahallesi ve çevre mahallerde yetişen incirin satıcılarından Nazıf Bıçakcı, “Mahallemizde her ailenin en az 5 - 10 tane incir ağacı var. Ağaç başına 10 ile 25 kg arası incir toplanıyor. Bu da incir üreten çiftçilerimize ek bir gelir kapısı oluyor” diye konuştu.



Bolaman incirini markalaştırmak istiyoruz


Ordu bölgesinde en lezzetli incirin Bolaman Mahallesi’nde yetiştiğini ifade eden Bıçakcı, “İncirimiz lezzeti ile en çok vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Başka bölgelerde de yetişiyor fakat bizimkisi kadar tadı lezzetli olmuyor. Bolaman incirini markalaştırmak istiyoruz. Bunun için girişimler yaparak biran önce bu çalışmaları yapmak istiyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç