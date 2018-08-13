Yılın ilk yerli inciri çıktı

İl genelinde belli arazide üretimi yapılan ve ağustos ayı içerisinde pazara indirilen incirler, bahçelerden toplanmaya ve satılmaya başlandı.

İlk etapta 10 ile 15 TL’den satışına başlanan incirin kilosunun ileri ki günlerde 5 TL’ye kadar düşebileceği bildirildi.

Fatsa’ya bağlı Bolaman Mahallesi ve çevre mahallerde yetişen incirin satıcılarından Nazıf Bıçakcı, “Mahallemizde her ailenin en az 5 - 10 tane incir ağacı var. Ağaç başına 10 ile 25 kg arası incir toplanıyor. Bu da incir üreten çiftçilerimize ek bir gelir kapısı oluyor” diye konuştu.

Bolaman incirini markalaştırmak istiyoruz

Ordu bölgesinde en lezzetli incirin Bolaman Mahallesi’nde yetiştiğini ifade eden Bıçakcı, “İncirimiz lezzeti ile en çok vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Başka bölgelerde de yetişiyor fakat bizimkisi kadar tadı lezzetli olmuyor. Bolaman incirini markalaştırmak istiyoruz. Bunun için girişimler yaparak biran önce bu çalışmaları yapmak istiyoruz” diye konuştu.