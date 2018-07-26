Yılların kaptanı, ’nafaka’ mağduru oldu

Ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalan kaptan, çektiği sıkıntılar yüzünden intihara dahi kalkıştığını ifade etti.

Ahmet Bebek (57), yıllarca İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) kaptanlık yaptı. 2007 yılında eşinden ayrılan emekli kaptan Bebek, ’ömür boyu nafaka’ ödemek zorunda kaldı. 2009 yılında emekli olan ve 2010 yılında da sakat kaldıktan sonra, 2 koltuk değneğiyle zor gezen Ahmet Bebek, bakıma ihtiyacı olduğu için yaklaşık 8 yıl önce Ordu’ya geldi. Şimdi Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan Ahmet Bebek, geçinemeyince banka kredisi çekti. Nafaka olarak önceden ödediği yaklaşık 200 liranın, ‘nafaka artırımı’ ile bin 46 liraya çıkmasından sonra geçinemediğini ve aç kaldığını söyleyen Ahmet Bebek, bazen günlerce yemek yemediğini söyledi. Aldığı maaşın bin 46 lirası nafakaya giden ve kalanı da banka kredisine kesilen engelli ve bakıma ihtiyacı olan Bebek, defalarca intihara kalkıştığını, bu şekilde yaşayamayacağı için de huzur evine girmek için başvuru yaptığını da vurguladı.

“5 aydır hiç maaş alamıyorum”

Ordu’ya geldiğinde babasını kaybettiğini ve artık kalacak hiçbir yerin olmadığını kaydeden Bebek, 5 aydır maaş alamadığını ileri sürdü. Bebek, "Annem zaten yoktu, bu yüzden kalacak yerim de yok. Bankadan kredi çekip ev tuttum, bu sırada eşim nafaka artırımı yaptı. Benden, 200 lira nafaka alıyordu, şimdi ise bin 46 lira oldu. Bunun yanı sıra da 17 bin lira birikmiş nafaka borcum oldu. Ben 5 aydır hiç maaş alamıyorum. Ne yiyip ne içeceğim, kirayı ödeyemediğim için de ev sahibi çıkarma kararı aldı. Ben de huzurevine gitmek için kaymakamlığa dilekçe verdim” dedi.

“30 sene insan taşıdım, şimdi insan yerine koyulmuyorum”

2 sefer intihara kalkıştığını ve defalarca aç kalıp fare zehri içtiğini iddia eden emekli kaptan, evinde elektrik de olmadığından el feneri ile ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı. Bebek, "Esnaflardan yardım eden olmasa zaten açım. Ben birisinden 5 lira istemeye utanıyorum, 30 sene boyunca kaptanlık yaptım. İstanbul’da Asya’dan-Avrupa’ya yolcu taşıdım, şimdi insan yerine koyulmuyorum, o kadar insan taşımama rağmen" şeklinde konuştu.

“Bana hastanede refakatçi olmayanlar, benim verdiğim nafakayı yiyor”

Yaklaşık 30 yıl boyunca kaptanlık yaptığını hatırlatan Bebek, 2 oğlunun da kendisiyle görüşmediğini iddia etti. Bebek, şöyle konuştu:

"Ben 30 sene çalışacağım, yüzünü görmediğim ve adını unuttuğum kadın, 2 tane de oğlum var yanında birisi 25 diğer 27 yaşında, onları da arıyorum telefonumu engelliyorlar. Mesaj attığım zaman ‘seni engelleriz’ şeklinde mesaj atıyorlar. Ben sakat ve engelli olduğum halde benim oğullarım bana bakmaya yükümlü değil mi? Ben, 12 senedir adını unuttuğum eşime bakmaya yükümlüyüm. O benim emekli maaşımı alacak, ben de aç gezeceğim. Benim 2 oğlum da onun yanlarında ve altlarında araba ile geziyorlar ve benim telefonlarıma cevap vermiyorlar. Hastanede tedavi görürken, polis zoru ile oğullarım yanıma refakatçı olarak geldiler, bir saat sonra yanımdan kaçtılar. Ben parayı bunlara mı ödeyeceğim? Bu nasıl bir kanun? Benim paramı, buçuk ay boyunca tedavi gördüğüm hastanede bana refakatçı olmayan mi yiyecek? Artık beynim durdu, ne yapacağımı bilmiyorum.”

Bayramda yatan emekli ikramiyesi de kesildi

Bebek, bankalara olan borçları yüzünden bayram emeklilere yatan ikramiyeyi dahi alamadığını belirterek, "Bana yattı ama o da kesildi. Bankaya olan borcumdan dolayı onu da alamadım. Müdüre gidip rica etmeme rağmen bana kartımın blokeli olduğunu söyledi. Ben bu Kurban Bayramı’nda da yaşarsam, o ikramiyeyi de alamayacağım. Hiçbir şey alamıyorum. Bankamatik kartım hiç çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

Bankaya sürekli borçlanıyor

Emekli kaptan Bebek son olarak, bankaya 9 bin 700 lira borcunun gözüktüğünü dile getirerek, bu rakamın her geçen gün arttığını da vurguladı. Bebek, "Dün maaş günüydü parayı yine alamadım. Yatan para zaten bankaya olan borcuma yetmiyor, onun yanında her ay 740 lira da bankaya borçlanıyorum. Bu, 5 aydır böyle” şeklinde konuştu.