Yılmaz: “Asfaltsız yol kalmayacak”

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayı sebebiyle ilk iftarın Cuma günü Gülyalı ilçesinde yapılacağını belirtti.

Büyükşehirin Altınordu ilçesinde hayata geçirdiği alt yapı ve sıcak asfalt çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren Başkan Enver Yılmaz, “Çalışmalarımız vaat ettiğimiz program çerçevesinde aralıksız devam ediyor. Altınordu ilçemizde sıcak asfalta yönelik aksayan ve eksik kalan bir çalışmamız yok. Ulaşım konusunda bazı dolmuş güzergâhlarımız dâhil olmak üzere sıcak asfaltsız yer kalmayacak. Alt yapının ardından sıcak asfaltı da tamamlayıp şehrin kimliğine yakışır yollar inşa ederek, ulaşımda sunduğumuz yatırımda final yapacağız” diye konuştu.

TOKİ konutları tamamlanmak üzere

Ordu Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile (TOKİ) başlattığı Altınordu ilçesi eski kamyon garajının bulunduğu alandaki 311 Konutluk Toplu Konut Projesi’nde gelinen noktayla ilgili de meclis üyelerine bilgi veren Başkan Enver Yılmaz, “311 Konutluk Toplu Konut Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz inşaat çalışmaları yüzde 95 seviyesine geldi” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında 184 adet 3+1, 97 adet 2+1 ve 30 adet 1+1 dairenin bulunduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Altınordu ilçemiz yeni bir yaşam alanına kavuşuyor. Projemizde 311 adet konut, 30 adet dükkân, 1 adet market, 1 adet mescit, 1 adet çocuk oyun alanı ve 329 araçlık açık otopark alanı bulunuyor. 191 adet konut ve 30 adet ticari iş yeri ile 1 adet market TOKİ tarafından satışa sunuldu. 120 adet konut ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından satışa sunulacaktır. Şu anda çevre düzenleme çalışmaları devam eden projemizin 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor” diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, bir sonraki oturumunu 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te yapacak.