Yılmaz yaptığı açıklamada, 18 Haziran 2018 günü Ordu’nun tarihi bir mitinge ev sahipliği yaptığını belirtti. 19 Eylül Stayumunda yapılan mitinde Ordu’nun tüm ilçelerinden katılım olduğunu ifade eden Yılmaz, hava muhalefetine rağmen vatandaşların AK Parti mitingine yüksek katılım gösterdiğini dile getirdi. Resmi rakamlara göre mitinge 50 bin kişinin katılım gösterdiği bilgisini veren Yılmaz, "Bana göre Ordu siyasi tarihinin en muhteşem organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Mitingdeki kalabalığın 24 Haziran öncesi çok önemli bir gösterge olduğunun altını çizen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Ordu ziyaretinden memnun ayrıldığını kaydetti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde verdiği müjdelerin Ordulular tarafından memnuniyetle karşılandığı da belirterek, "3 ana konu ile ilgili siyasi söylemler başında fındık geldi. Nitekim kamuoyu tarafından fındıkla ilgili bir beklenti oluşmuştu. Cumhurbaşkanımız açıklamasında TMO’nun gerekirse yeniden devreye gireceğini, ’bundan sonra da fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz’ dedi. Dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımız fındık üreticisinin yanında olduğunu yüksek sesle bir kez daha duyurmuş oldu. Bu da tüm Ordulular tarafından memnuniyetle karşılandı" dedi.

İkinci önemli söylemin ise Ordu Şehir Hastanesi’ne yönelik olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız şehir hastanesi ile ilgili yer tahsisi ve proje aşamasının bittiğini açıkladı. Bu aşamadan sonra da ihale takviminin işleyeceğini duyurdu. Bu konuda Ordulular için son derece önem arz ediyordu" diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü söylemin ise Ordu’da devam eden çevre yolu ve havza yollarının olduğunu ifade ederek, "Bu yollara ilişkin de resmi bir takvimler verilmiş oldu" şeklinde konuştu.

Enver Yılmaz, mitinge katılım gösteren tüm Ordululara teşekkür ettiğini, miting öncesinde çalışma yürüten AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve teşkilat üyelerine, miting alanında büyük özveri ile çalışan Ordu Emniyet’ine teşekkür etti.