Yılmaz: “Örnek bir yönetim sergiliyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının İkinci Birleşimi yapıldı. Başkan Enver Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yatırımlara dair bilgilendirme yapılırken, Büyükşehirin 2017 yılına ait bütçe kesin hesabı görüşüldü. Yapılan oylama sonrası rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Sırrı Paşa Caddesi yeniden düzenleniyor

Süleyman Felek Caddesi’nde yapılan yayalaştırma ve cephe giydirme projesinin son durumu hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, halk arasında ‘Fidangör’ olarak bilinen Sırrı Paşa Caddesi’nin Süleyman Felek Caddesi’ne uyumlu hale getirileceğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Sırrı Paşa Caddesi’nde altyapı çalışmasına kısmen girmiştik. 4 bin 116 metrekare yüzey alanı, 600 metre uzunluğunda mermer, yağmur suyu olukları, aydınlatma elemanları ve oturma gruplarıyla birlikte projenin ihalesine çıkıyoruz. Burayı da Süleyman Felek Caddesi’yle uyumlu hâle getireceğiz. Kısa sürede Fidangör’e yakışır bir cadde inşa edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Enver Yılmaz’ın meclis üyelerine verdiği bilgiler arasında 2014 yılı ile 2018 yılı arasındaki personel gideri, personel durumu, gelir ve borç tablosu yer aldı. Başkan Yılmaz, 2014 yılında bütçenin yüzde 51’ini bulan personel giderinin 2018 yılında yüzde 20,83’e indiğini, memur ve işçiden oluşan toplam personel sayısının ise 746’dan 446’ya düştüğünü ifade etti. Başkan Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında Ordu Belediyesinden 220 milyon TL, 72 belediyeden de 100 milyon TL olmak üzere toplam 320 milyon TL’lik devraldığı borcu 2018 yılında sıfırladığının altını çizerken, bunun da önemli bir başarı olarak kamuoyu tarafından takdir gördüğünü belirtti. Başkan Enver Yılmaz, “En küçük Büyükşehir olmamıza rağmen, hem bütçesi hem de kurumsal yapısıyla Türkiye genelinde örnek bir yönetim sergiliyoruz” dedi.

Gelir bütçesi yüzde 95 oranında gerçekleşti

Yaptığı bilgilendirmenin ardından, mecliste Plan ve Bütçe Komisyonunun Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılına ait bütçe kesin hesabına ilişkin raporu görüşüldü. 2017 yılı kesin hesabına ilişkin gelir ve gider cetvelleri, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Komisyondan gelen ve meclisin bilgisine sunularak oylanan 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki gelir kesin hesabıyla ilgili raporda, “Belediyemizin 2017 mali yılı bütçe gelir tahmini 405 milyon lira olup, yıl içerisinde bütçeye eklenen 10 milyon lira ile toplam 415 milyon lira olmuştur. Yıl içinde yapılan tahakkukların toplamı ise 409 milyon 814 bin lira olup, gerçekleşen tahsilat 391 milyon 949 bin liradır. 2017 yılında tahsil edilemeyen tahakkuklar toplamı ise 17 milyon 865 bin liradır. Gelir bütçesi yüzde 95 oranında gerçekleşmiş olup, tahsilat oranının yüzde 95,64 olması tahakkuk eden gelirlerin büyük oranda tahsil edildiğini göstermektedir” ifadelerine yer verildi.