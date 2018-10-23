Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş bulduğu para cüzdanını sosyal medya aracılığı ile ulaştığı sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Demir isimli vatandaş, Dumlupınar Mahallesi civarında yürürken içinde para olan bir cüzdan buldu. Para cüzdanının içinden öğretmen Elif Çelebi'ye ait kimlik çıktı. Kimlikten yola çıkan Demir, sosyal medyadan tanıdığı kişileri bulup öğretmen Elif Çelebi'nin içi para dolu cüzdanı eşi Bilal Çelebi'ye cüzdanını teslim etti.

Cüzdan sahibinin eşi Bilal Çelebi, "Allah, Yılmaz Bey'den razı olsun. Bu dönemde böyle düzgün insanların var olması bizim için bir şans" diye konuştu.