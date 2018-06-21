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21 Haziran 2018 14:51

Yolda kalan binanın yıkımı tamamlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Ata Caddesi üzerinde yola geldiği için vatandaşların uzun yıllardır yıkılmasını talep ettiği 2 katlı bina, Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Yolda kalan binanın yıkımı tamamlandı

21 Haziran 2018 14:51


Samsun-Ordu karayolundan Fatsa-Kumru-Korgan karayoluna kadar uzanan Ata Caddesi yolu üzerinde olduğu için uygun olmayan bir görüntü arz eden bina Belediye Encümeninin aldığı karar ile yıkıldı.


Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemize bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Ata Caddesi üzerinde 372 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan Fatsa imar planı üzerinde yola isabet eden ve yıllardır yıkılması için vatandaşlarımızın talep ettiği ancak resmi prosedürler yüzünden yıkılamayan 2 katlı yapının Belediye Encümenimizin 10 Mayıs 2018 tarih ve 395 sayılı kararına istinaden yıkılması Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından istenmiştir. Bu karara istinaden 2 katlı binan bugün itibari ile Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yıkılarak yer temizlenmiştir” dedi.


Ata Caddesi’nde önümüzdeki günlerde görsel anlamında güzel çalışmaların da yapılacağını ifade eden Başkan Aktepe, “Bu bakımdan da binanın yıkılması gerekiyordu. Ata Caddesi yapılacak olan yeni düzenlemelerde çok daha güzel olacak” diye konuştu.




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