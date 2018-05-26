Yücel Arzen Ünyelilerle buluştu

Ramazan Etkinlikleri”nde hayranlarıyla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı’nda sevenlerine unutulmaz bir konser veren Yücel Arzen’e, Beste Yoltay ve Tora Çolak eşlik etti. ‘İki Alyans, Yarim Yarim, Belki, Arama Beni, Kimseler Bilmez’ gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yücel Arzen ve Beste Yoltay, izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Hoş sohbetiyle gönüllerde taht kuran Yücel Arzen, sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Ünye’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Arzen, "Ünye benim için ayrı bir şehirdir. Ünye tanıtım reklam filminin bestesini bizlere layık gören Yapımcı Selim Tuncer beye ve Ünye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tarihi güzellikleriyle dolu olan bu ilçede yaşamak herkese nasip olmaz” dedi.

Ünye Belediyesine de teşekkür eden Arzen, kendi parçalarının yanı sıra ‘Seviyorum Seni, Anlamazdın, Ağlamakmış Oysa Sevmek, Ah Le Yar, Fikrimin İnce Gülü’ şarkılarını da seslendirdi. Konser sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, sanatçılara plaket verdi.