Yüksek ateşte ekmek yaparak, ekmeklerini kazanıyorlar

Ramazan’ın, yaz dönemine denk gelmesiyle birlikte tutulan oruç süresi de artarken, ağır ve yorucu işte çalışanlar bu durumdan daha çok etkileniyor. Ordu’daki fırıncı ustaları, 280 dereceye kadar ulaşan fırın sıcaklığında, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide ve ekmek çıkartmak için çaba gösteriyor. Özellikle iftara 2 saat kala artan ve yoğunlaşan mesai, yükselen fırın ateşi ile birleşince ustalar için durum bir hayli zorlaşıyor. Sabah erken saatte mesaiye başlayan fırıncı ustaları, iftar saatine kadar çalışarak hem ekmek yapıyor hem ekmeğini kazanıyor.

Fırıncı ustası Galip Bodur, Ramazan ayının gelmesiyle işlerin daha çok bereketlendiğini söyledi. Özellikle akşam saati yoğunluğun arttığını aktaran Bodur, "Özellikle saat 19.00’dan sonra çok yoğun oluyor. Şükürler olsun çalışıyoruz. Ocağın sıcaklığı ise 280 dereceden başlıyor, 200 dereceye kadar aşağı iniyor. Oruç tutarken Allah onun sabrını veriyor. Halkımıza hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.

Fırında çalışanlardan Şenol Tepe ise “Ramazan ayında fırın işleri bayağı bir zor oluyor. Özellikle akşam saatleri daha yoğun oluyor. Vatandaşlar pide yiyecek, biz de çalışacağız. Vatandaşlarımıza hizmet için bu görev yapılacak. Oruç öğleden sonra bizleri zorlasa da, havalar sıcak diye orucumuzu tutmamak olmaz, Allah bir şekilde yardım ediyor” şeklinde konuştu.