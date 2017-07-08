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08 Temmuz 2017 21:15

Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri

Ünye Belediyesinin 52 Gün Şenlik Var sloganıyla çıktığı yolda bu yıl 2’ncisi düzenlenen "Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri" başladı.

Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri

08 Temmuz 2017 21:15


Ünye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri" Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda yerini aldı. Etkinliğin başlamasıyla beraber kitap yazarları, kitaplarını okuyucuları için imzalamaya başladılar.


Etkinliğin dikkat çekeni ise 16 yaşın ki genç yazar İsmail Tufan idi. En genç yazar olarak Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda yerini alan Tufan, "Hayallerim gerçekleşti" dedi.


Hayalinin çocukluğundan itibaren kitap yazmak olduğunu söyleyen İsmail Tufan,"Daha önce küçük bir matbaada çalışırken bir kitap yazmıştım. Her gün odama çekildiğimde kalem elimde yazıyordum. Kendime inandığım için ve gelecekte daha büyük fuarlarda olabileceğimi düşündüm ve bugün buradayım. Ailem önceleri hiç olumlu bakmıyordu ancak onlarda artık bana desteklerini veriyorlar” diye konuştu.


Yazarlığa 16 yaşında başlayan İsmail Tufan, "Azari" isimli ilk kitabını Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda Yunus Emre Edebiyat ve Kitap Günleri boyunca okuyucularıyla buluşturuyor.




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