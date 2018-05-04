Yunus Emre Sempozyumu Ünye’de başladı

Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu” Ünye ilçesinde başladı.

Her yıl farklı tema ile gerçekleştirilen program bu yıl “Her Dem Yeniden Doğarız” temasıyla düzenlendi. İlahilerle başlayan programda Yunus Emre Camii İmam Hatibi Harun Karagöz Kur’an-ı Kerim okudu.

“Ünye Halkı Yunus’u Benimsedi”

Programda konuşan Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, “Yunus Emre’nin bu sevgisi Ünyemizde o kadar çoğaldı, o kadar paylaşıldı ki Ünye’de adı Yunus, Emre, Yunus Emre ismi ile tespit edebildiğim 146 kardeşimiz var. İnşallah her biri birer Yunus olur. Ünye halkı Yunus’u o kadar çok seviyor ki birçok özel işyerinin adı Yunus Emre’dir. Ünye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi de Yunus Emre’ye gösterdiği sevgiyi ve saygıyı belediyecilik hizmetlerinde göstermiştir. Ünye Belediyemiz Yunus Emre Kültür ve Edebiyat günleri ile Yunus Emre Triatlonu düzenliyor. Büyükşehir Belediyemiz ise Yunus Emre Türbesi’ne çıkan tüm yolları asfaltlayarak katkıda bulundu. Bu nedenle her iki belediyemize de teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl ki tema “Her Dem Yeniden Doğarız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek ise, “Yunus Emre’nin Anadolu’nun birçok yerinde makam mezarları oluşmuştur. Bunlardan biri de Ünye ilçemizdedir. Yunus Emre’yi anmak, onun dünyasını anlamaya çalışmak kültür dünyamıza mütevazi bir katkı sunmak adına bu yaptığımız sempozyumun önemli olduğunu düşünüyorum. İlkini 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz sempozyumda Yunus’un Çağrısı temasıyla, 2016 yılında Yunus’un Sesi temasıyla ve 2017 yılında Yunus’un nefesi temasıyla sempozyumlarımızı Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirdik. Bu yıl ki tema ise Her Dem Yeniden Doğarız oldu. Akademisyenler tarafından sempozyumda okunan makaleleri kitaplaştırarak halkımıza dağıttık. Bu nedenle dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ve Kent Konseyi Başkanı aynı zamanda dernek yöneticisi Musa Kıroğlu Genel Sekreter Civelek’e teşekkür plaketi verdi.

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan türbede gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Yılmaz ile çok sayıda kişi katıldı.