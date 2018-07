Yurtdışında defalarca ameliyat oldu, sağlığına Ordu’da kavuştu

Uzun yıllar Avusturya’da yaşamış ve son 2 yıldır Ordu’nun Yağızlı Mahallesi’nde ikamet eden 62 yaşındaki Necat Özkan, Avusturya’da 4 kez bel fıtığı ameliyatı oldu. Buna rağmen şikayetleri geçmeyen Özkan, son 1 haftadır belinde ve her iki bacağındaki şiddetli ve giderek artan ağrılar sebebiyle Ordu’da birçok hastaneye başvurdu. Yapılan MR ve tomografileri çekimlerinin ardından yeniden ve acilen ameliyat olması gerektiği belirlenen hasta, 5’inci olacağı bir ameliyatın daha çok riskli olacağını düşünerek, karar vermekte zorlandı. Yakınlarından aldığı tavsiyeler üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eroğlu’na başvuran Necat Özkan, doktorunun ameliyat ve sonrası süreç hakkında bilgilendirmesi üzerine ameliyat olmaya karar verdi.

Başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eroğlu, hastanın kendilerine geldiğinde, 2 senedir narkotik ağrı kesici içeren ağrı bandına bağımlı olduğunu ve koltuk değneği olmadan yürüyemediğini, belinde de şiddetli ağrıları olduğunu söyledi. Eroğlu, “Geçmiş dönemlerde 4 kez bel fıtığı ameliyatı olmuş fakat şikayetleri geçmemiş durumdaydı. Yaptığımız incelemelerin ardından belinde 2 adet ilerlemiş fıtık ve 5 milimetre kadar daralmış kanal çapı saptadık. Hastanın daha önce başka merkezlerde 4 kez ameliyat olmasının ve kanal çapının ileri derecede daralmış olmasının ameliyat riskini arttırmasına rağmen, 3 saat süren başarılı operasyonumuzla hastamız ağrılarından kurtuldu, aynı gün yürütüldü, 4 gün sonra ise koltuk değneklerinden ve ağrı bandından kurtulmuş şekilde taburcu ettik” dedi.

Geçirdiği operasyon sonrası memnuniyetini dile getiren Necat Özkan ise, “Senelerdir bel ve bacaklarımda ağrı yaşıyordum. Bu yüzden Avusturya’da 4 kez ameliyat oldum. Son 1 haftadır sıklaşan ağrılarımla beraber ayaklarımda kuvvet kaybı yaşamaya ve koltuk değneği olmadan yürüyememeye başladım. Bu yüzden yeniden tedavi arayışına girdim. Başvurduğum birkaç hastaneden sonra bir yakınımın tavsiyesi üzerine Dr. Ahmet Bey’e müracaat ettim. Kendisinin yapmış olduğu açıklamalar ve duyduğum güven üzerine ameliyatımı olmaya karar verdim. Dr. Ahmet Bey, ameliyat öncesinden başlayarak taburcu olana kadar her an yanımda oldu ve benimle çok ilgilendi. Her geçen gün daha da iyileşme olduğunu fark ediyorum. Artık koltuk değneği kullanmadan rahatlıkla yürüyebiliyorum. İlgisini ve sevgisini esirgemeyen Medical Park Ordu Hastanesi çalışanlarına ve beni yeniden ayağa kaldıran doktoruma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak, memnuniyetini dile getirdi.