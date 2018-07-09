Yusuf Güney, Kumruları coşturdu

Kumru Belediyesinin düzenlediği ‘21. Düzoba Yayla Şenliği’ etkinlikleri kapsamında Kumru’ya gelen Yusuf Güney, hayranlarından büyük ilgi gördü. Kumru Otogar alanında düzenlenen konserde vatandaşlar Yusuf Güney’i dinlemek için birbirleriyle yarıştı. Konserde, sevilen şarkıları ile birlikte yöresel parçaları da seslendiren Yusuf Güney, kalabalığı görünce teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı.