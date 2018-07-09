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09 Temmuz 2018 09:40

Yusuf Güney, Kumruları coşturdu

Popüler müziğin ünlü isimlerinden Yusuf Güney, Ordu’nun Kumru ilçesinde verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Yusuf Güney, Kumruları coşturdu

09 Temmuz 2018 09:40


Kumru Belediyesinin düzenlediği ‘21. Düzoba Yayla Şenliği’ etkinlikleri kapsamında Kumru’ya gelen Yusuf Güney, hayranlarından büyük ilgi gördü. Kumru Otogar alanında düzenlenen konserde vatandaşlar Yusuf Güney’i dinlemek için birbirleriyle yarıştı. Konserde, sevilen şarkıları ile birlikte yöresel parçaları da seslendiren Yusuf Güney, kalabalığı görünce teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı.




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