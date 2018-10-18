İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta esnafları denetledi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, market ve bakkallarda denetim yaptı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, market ve bakkallarda denetim yaptı.


İlçe genelindeki tüm iş yerlerinde uygulanan denetimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, esnaflar arasındaki haksız rekabet ve kazancın önüne geçilmesi, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetim yapıldığı vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.