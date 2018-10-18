Zabıta esnafları denetledi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, market ve bakkallarda denetim yaptı.

İlçe genelindeki tüm iş yerlerinde uygulanan denetimleri Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, esnaflar arasındaki haksız rekabet ve kazancın önüne geçilmesi, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetim yapıldığı vurgulandı.