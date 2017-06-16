Zabıtadan dilenci operasyonu

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında halkın duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. İlçede çoğunluğunu kadınların oluşturduğu çok sayıda dilenci yakalandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine dilencilere yönelik düzenlendiği operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Operasyon kapsamında yakalanarak Belediye Zabıta Müdürlüğü getirilen dilencilere 5 bin 326 sayılı Kanun’un 33. maddesi gereğince yasal işlem yapıldığı ifade edildi. Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Cemal Beşik, “Hiçbir emek ve menfaat mukabili olmaksızın, başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilerin üzerilerinden çıkan paraları tutanakla zapt etti.