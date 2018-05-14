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14 Mayıs 2018 14:18

Zabıtadan fırınlara sıkı denetim

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fırınlarda ruhsat, hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Zabıtadan fırınlara sıkı denetim

14 Mayıs 2018 14:18


On bir ayın sultanı Ramazan ayı öncesi Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun gıda tüketimini sağlamak amacıyla il genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimlerini artırdı.


Fırınların temizliği ve ekmeklerin gramajını kontrol eden zabıta yetkilileri, genel olarak denetimlerde sorunlarla karşılaşmadıklarını belirterek, “Vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdüğümüz denetimlerimizi Ramazan ayı öncesinde sıklaştırdık, ramazan boyunca da sürdüreceğiz. Yaptığımız denetimlerde genel olarak bir sorunla karşılaşmamış olup, fırınların temizliğini ve ekmeklerin gramajını kontrol ediyoruz” dedi.


Esnaflara halk sağlığına karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür eden yetkililer, “Amacımız vatandaşlarımızın temiz ve tam gramajlı ürünlerle buluşturulması ve dolayısıyla esnaflarımız, bu hususlara gereken önemi vermeye devam etmeliler. Gerekli şartları yerine getirmeyen işletmeler ise yasal yaptırımlarla karşılaşacaklarını bilmelidir” diye konuştular.




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