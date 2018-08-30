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30 Ağustos 2018 12:57

Zaferin 96. yılı törenle kutlandı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Zaferin 96. yılı törenle kutlandı

30 Ağustos 2018 12:57


Program, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan anıta çelenk konulmasıyla başladı. Sırasıyla Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, anıta çelenk koydu. Törende daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, beraberinde Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez ve Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile birlikte kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Kaymakam Güney yaptığı açıklamada, "Zaferimizin 96. yılı kutlu olsun" dedi.


Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden programda konuşan Astsubay Kıdemli Başçavuş Arif Kazma, "Bu zafer Başkomutan Atatürk’ün önderliğinde çelikleşmiş milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde dünyanın en güçlü ordularına karşı elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyunca sinsice hazırlanan planların o gün için sonuncusu olan Sevr düzmecesinin yırtılıp atıldığı, bugün bu toprakların hakiki ve sonsuza kadar Türk milletinin bağımsızlığının nasıl şahlandığının göstergesidir" dedi.


Konuşmanın ardından meydanda düzenlenen tören, şiirler ile devam etti. Törende Puset Polvan Ortaokulu Folklor Grubu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi de yer aldı. Program Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı wushu ve tekvando takımlarının gösterisiyle sona erdi.




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