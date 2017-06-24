Zaman Ceceli için durdu

Sevilen şarkılarıyla vatandaşları kendine hayran bırakan Ceceli, vatandaşlarla adeta coştu.

Ramazan etkinliklerinin son konserinde sahneye çıkan Mustafa Ceceli, Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşı kendisine hayran bıraktı. Eğlencenin sonuna kadar yaşandığı gecede söylediği unutulmaz şarkılarla beraber, sahnede adeta bayram havası yaşattı. Çaldığı enstrümanlarla beraber şarkılarını söyleyen Ceceli’ye vatandaşlar da cep telefonlarıyla beraber eşlik etti.

Gıybet ve dedikodunun İslam’ın yasak ettiği kurallar arasında olduğunu belirten Ceceli, “Hepimiz öncelikle kendimize bakmalıyız" dedi.

Mannequin Challenge farkındalığı

Mannequin Challenge zamanın donup kalması üzerine kurulu yeni bir akım. Bu farkındalığı oluşturmak adına Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda bir ilk yaşandı. Sahnede Mustafa Ceceli ile beraber aynı anda binlerce kişi zamanın donup kalması üzerine kurulu akım yaparak herkes bir anda dondu. Konserin devamında sahneden inen Ceceli, engellilerle yakından ilgilenerek onlarla fotoğraf çektirdi.

“Ünye kadıları ve kaptanları ile ünlüdür”

Program sonunda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Mustafa Ceceli’ye çiçek verirken Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise plaket verdi. Başkan Ahmet Çamyar ayrıca Mustafa Ceceli’ye Ünye’nin bir kadılar şehri olduğunu vurgularken bu anlamda ona bu gece anısına kadılar şehrini simgeleyen bir tablo hediye etti.