Zeka Küpü Projesi’nin yeni durağı Ordu’nun Kökenli Köyü oldu

Turkcell, ‘Zeka Küpü’ projesiyle Anadolu’nun genç dahilerine olan desteğini sürdürdü. 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı projenin yeni durağı Ordu oldu. Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü Ortaokulu öğrencilerinin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdiği teknoloji projeleri, Turkcell Zeka Küpü sınıfıyla taçlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yapılan First Lego League (FLL) World Festival Turnuvası’nda Bilim Kahramanları Derneği’nin de desteğiyle Türkiye’yi temsil eden ve Proje Jüri Özel Ödülü’nü kazanan Kökenli Ortaokulu’nun genç dahileri, geleceğin teknolojilerini artık ‘Zeka Küpü’ sınıfında geliştirecek.

“Ay tutulur, güneş tutulur; yıldızlar tutulamaz”

Zeka Küpü sınıfının açılışında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, “Turkcell olarak hem hayata bağlanıyoruz hem de geleceği şekillendiriyoruz” dedi. Turkcell dünyasında üç önemli kavramı, “Sorumluluk, farkındalık ve sürdürülebilirlik” olarak özetleyen Güler, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tüm çalışmalarımızı bu üç kavramın ışığında gerçekleştiriyoruz. Bizim için teknolojik gelişmeler kadar sosyolojik altyapıya yaptığımız yatırım da önemli. Bu kapsamda önceliğimiz eğitim. Eğitim pahalı bir iş; ama cahilliğin bir ülke ekonomisine maliyeti çok daha yüksek. Benim de içinde yetiştiğim Ordu’nun Kökenli Köyü’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla geleceği şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Umudumuz bu köy gibi Türkiye’nin birçok farklı köyünden Nobel ödülü kazanacak yeni bilim insanlarının yetişmesi Kökenli Köyü bizim için bir çekim merkezi oldu; bu çocukların ise geleceğin yıldızları olacağına inancımız tam. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz.”

“Anadolu’da yaşayan binlerce ‘Aziz Sancar’ var”

“Turkcell olarak bu değerli çabalara kayıtsız kalmamız düşünülemezdi” diyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ana odağında teknoloji üretmek olan bir şirket olarak, dijital ihracat için yola çıktık. Türkiye’yi Endüstri 4.0’da bir üst lige çıkartacak ‘Yerli ve Milli Yapay Zeka’yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde de bu amaçla insana yatırımımızı hızla sürdürüyoruz. Anadolu’da yaşayan binlerce ‘Aziz Sancar’ var. Bugün burada hayata geçirdiğimiz ‘Zeka Küpü’ projesiyle gerekli teknolojik donanımı bu gençlere sağlayarak, onların elinden tutmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki, bizleri gelecekte temsil edecek bu öğrencilerimiz ile dünyada yapay zekâ ve kodlama alanlarında üretici konumunda bir ülke olacağız.”

Cami imamı ve köy halkından genç buluşçulara sıra dışı destek

Dünyada 80 farklı ülkede gerçekleştirilen First Lego League (FLL) etkinliğinin Türkiye bacağında düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor FLL turnuvasında Ordu Kökenli Ortaokulu Robotik Takımı dikkatleri çekmeyi başarmıştı. ‘Çöpe çözüm, çöple çözüm’ temasından yola çıkarak, ‘Çöpü Vaktinde Besine Dönüştür’ projesine imza atan takım, köylerindeki cami imamının destekleriyle yarışmalara katıldı.

Öğrencilerin projesini desteklemek amacıyla köy halkından ve cami cemaatinden yardım toplayan İmam Ahmet Yeşilalan, öğrencilerle birlikte organizasyonda da yer aldı. Cami imamı ve köy halkının desteğiyle dünya çapında ses getirecek projelere imza atan Ordulu genç mucitler, artık ‘Zeka Küpü’ projesiyle Turkcell tarafından destekleniyor.