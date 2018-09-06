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06 Eylül 2018 12:19

Zerey: "Galericiler Sitesi Fatsa’ya vizyon katacak"

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, “Galericiler Sitesinin biran önce yapılmasını talep ediyoruz.

Zerey:

06 Eylül 2018 12:19

Yeni yapılacak olan Galericiler Sitesi Fatsa’ya ayrı bir hava ve vizyon katacak” dedi.


Hikmet Zerey yaptığı açıklamada, "Kısa bir zaman içinde dernekleştik ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Yol kenarında bulunan sahil kesiminde galericilerimiz ticaretini gerçekleştiriyorlar. Yol kenarında olduğumuz için zaman zaman kazalar meydana geliyor ve iş yerimizin önünde bulunan araçlarda bu kazalardan nasiplerini alıyorlar. Her gece saatlerinde telefon çaldığında acaba araçlarımızın başına ne geldi gibi düşünüyoruz. Belediye başkanımızla birlikte görüşmeleri yaptık ve Fatsa Galericiler Sitesini Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan alana yapılması kararı alındı. Gerekli protokolü imzaladık ve yapıldığında Fatsalı galericiler artık hizmetlerini bu sitede gerçekleştirecekler” diye konuştu.




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