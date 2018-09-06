Zerey: "Galericiler Sitesi Fatsa’ya vizyon katacak"

Yeni yapılacak olan Galericiler Sitesi Fatsa’ya ayrı bir hava ve vizyon katacak” dedi.

Hikmet Zerey yaptığı açıklamada, "Kısa bir zaman içinde dernekleştik ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başladık. Yol kenarında bulunan sahil kesiminde galericilerimiz ticaretini gerçekleştiriyorlar. Yol kenarında olduğumuz için zaman zaman kazalar meydana geliyor ve iş yerimizin önünde bulunan araçlarda bu kazalardan nasiplerini alıyorlar. Her gece saatlerinde telefon çaldığında acaba araçlarımızın başına ne geldi gibi düşünüyoruz. Belediye başkanımızla birlikte görüşmeleri yaptık ve Fatsa Galericiler Sitesini Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan alana yapılması kararı alındı. Gerekli protokolü imzaladık ve yapıldığında Fatsalı galericiler artık hizmetlerini bu sitede gerçekleştirecekler” diye konuştu.