Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Ordulu polisler geri döndü

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 23 kişilik tim, 21 Şubat’ta düzenlenen törenle Afrin’e uğurlanmıştı. Aradan geçen 79 günün ardından görevlerini tamamlayan ekip Ordu’ya dönüş yaptı. Ordu Valiliği önünde Ordu Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve öğrencilerin karşıladığı PÖH timi için kurban da kesildi.

Burada açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör örgütleriyle terbiye etmek isteyen küresel bir saldırı ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Vali Yavuz, “Özellikle Suriye sınırında bir terör devleti kurma teşebbüsü başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmek istemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ve aziz Türk milleti ile beraber bu hain tuzağı bozmak için gerekli tedbirleri almış ve sınır ötesi operasyonları gerçekleştirmiştir” dedi.

Bu operasyonların en önemli özelliklerinden bir tanesinin de milli savunma sanayisinde üretilen silahlar olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, “Daha önemlisi 81 milyon aziz Türk milletinin birliği, bütünlüğü ve kardeşliğidir. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin Türk milletinin yanındaki duası, niyazı ve dayanışmasıdır” ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, Afrin’den dönen PÖH timinin görevlerini başarı ile tamamladıklarını belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Herkes şunu iyi bilsin ki bu ülkenin kimseye verilecek bir çakıl taşı yoktur. Vatanımıza göz dikenlerin gözünü çıkartacak, ellerine kıracak güç ve kudrete sahibiz. Kardeşlerimiz, böylesine kutlu bir yola çıkmış, görevlerinin hakkı ile yerine getirerek tekrar aramıza dönmüşlerdir. Yiğitlerimizden Allah razı olsun. Bu millet her zaman varlığını sürdürecektir. Biz bu vatanı sokakta bulmadık ve asla da teslim etme niyetimiz yoktur.”