Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 10:59

Ziraat Odası hastalık ve zararlılarla mücadele ediyor

Kabadüz Ziraat Odası Başkanlığı ilçedeki çiftçileri fındık ve sebzelerdeki zararlılar konusunda bilgilendiriyor.

Ziraat Odası hastalık ve zararlılarla mücadele ediyor

28 Haziran 2018 10:59


Kabadüz Ziraat Odası tarım danışmanları ilçe genelindeki çiftçileri bahçe ve tarlalarında ziyaret ederek, fındık ve sebzedeki zararlılarla hem mücadeleyi anlatıyor hem de uygulamalı eğitim veriyor.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Kabadüz Ziraat Odası Başkanı İdris Kurt, "Tarım danışmanlarımız çiftçilerimizin bahçe ve tarlalarında inceleme yaparak hastalık ve zararlıları tespit ediyorlar. Fındık ve sebzelerde tespit edilen hastalık ve zararlılar uygulamalı olarak mücadelesi çalışanlarımızca yapılıyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç