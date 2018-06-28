Ziraat Odası hastalık ve zararlılarla mücadele ediyor

Kabadüz Ziraat Odası tarım danışmanları ilçe genelindeki çiftçileri bahçe ve tarlalarında ziyaret ederek, fındık ve sebzedeki zararlılarla hem mücadeleyi anlatıyor hem de uygulamalı eğitim veriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kabadüz Ziraat Odası Başkanı İdris Kurt, "Tarım danışmanlarımız çiftçilerimizin bahçe ve tarlalarında inceleme yaparak hastalık ve zararlıları tespit ediyorlar. Fındık ve sebzelerde tespit edilen hastalık ve zararlılar uygulamalı olarak mücadelesi çalışanlarımızca yapılıyor" dedi.