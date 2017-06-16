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16 Haziran 2017 10:27

10 bin kişilik sokak iftarı yağmur altında yapıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı geleneksel sokak iftarına yağmura rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

10 bin kişilik sokak iftarı yağmur altında yapıldı

16 Haziran 2017 10:27


Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel sokak iftarı, Kadirli’nin en büyük caddelerinden Andırın Caddesi’nde yapıldı. Belediye aşevinde hazırlanan et kavurma, bulgur pilavı, çorba ve hurmadan oluşan iftar menüsü, iftara katılanlara dağıtıldı. İftara yaklaşık yarım saat kala yemek dağıtımı sırasında aniden bastıran yağmur vatandaşların sağa sola kaçışmasına neden oldu. Yağmura rağmen devam eden yemek dağıtımında, yemek dağıtanlar karton kutu ve plastik tablotlarla yağmurdan korunmaya çalıştılar.


İftar alanını gezerek vatandaşlarla sohbet eden Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Bugün Kadirlimizde altıncısını düzenlediğimiz sokak iftarını Allah nasıp ederse bugün de hep birlikte burada açacağız. Bugün de Kadirlili hemşehrilerimizle burada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 bin kişi bu alanda toplanmıştır, bende bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Soframızı paylaşmaktan mutlu ve memnunum” dedi.




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