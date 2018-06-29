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29 Haziran 2018 16:37

10. Yaz Spor Okulları başlıyor

Osmaniye’de, “Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin Yaz Spor Okulları” sloganı ile başlatılan Osmaniye Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nın bu yıl onuncusu başlıyor.

10. Yaz Spor Okulları başlıyor

29 Haziran 2018 16:37

Osmaniye Belediyesi Ücretsiz 10’uncu Yaz Spor Okullarına katılan öğrencilere Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde malzemeleri dağıtıldı.


Basketbol, futbol, voleybol, İzcilik, basketbol, su kanosu, badminton, satranç, tırmanma, çim hokeyi, dart, bocce ve okçuluk branşlarında açılan Yaz Spor Okullarına ilgi büyük oldu. Her öğrenciye Osmaniye Belediyesi tarafından spor malzemeleri hediye edildi. Ayrıca yaz spor okulları boyunca öğrencilere belediye tarafından ücretsiz servis imkanı sağlanacağı kaydedildi.


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaz spor okulları ile ilgili açıklamada bulunarak, “Belediyemizin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 7 - 14 yaş arası çocuklarımıza yönelik ücretsiz düzenlediğimiz yaz spor okulları başlıyor. Göreve geldiğimiz ilk yılımızda yaz spor okullarını başlatmıştık. Bu yıl spor okullarımızın onuncusunu yapıyoruz. Bir yıl boyunca okullarda yorulan ve tatili hak eden çocuklarımıza güzel, eğlenceli ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini sağlamak için spor okullarını düzenledik. Belediyemiz tarafından çocuklarımıza ücretsiz spor malzemesi hediye ettik. Yaz spor okullarında çocuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onlar için ne yapsak azdır” şeklinde konuştu.




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