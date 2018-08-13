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13 Ağustos 2018 08:38

12 yaşında ki Azra, kanser hastaları için saçını kestirip bağışladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 12 yaşında ki Azra Çiftçioğlu, Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kanser hastalarına peruk yapımında kullanılmak üzere başlatılan “Saçım Saçın Olsun” projesine destek için saçlarını kestirip derneğe bağışladı.

12 yaşında ki Azra, kanser hastaları için saçını kestirip bağışladı

13 Ağustos 2018 08:38


2015 yılında kanser hastalarına destek olmak için kurulan Kanser Savaşçıları Derneğinin “Saçım saçın olsun” projesine küçük Azra’dan anlamlı destek geldi. 12 yaşında ki Azra Çiftçioğlu, özenle uzattığı saçlarını kestirerek, kanser hastalarının tedavi sürecinde dökülen saçları için peruk yapılması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneğine bağışladı. Annesinin arkadaşının kanser hastalığına yakalandığını ve saçlarının döküldüğünü görünce çok üzülüp böyle bir karar aldığını belirten Azra Çiftçioğlu “Ben bu saçları kanser hastaları için kestirdim,bir daha uzatıp yine kanser hastaları için kestireceğim. Aslında ben saçlarıma kıyamazdım ama annemin bir arkadaşı kanser olup saçları dökülünce ondan çok etkilendim. Saçlarımı kanser hastaları için bağışlıyorum” dedi.


“Saçım Saçın Olsun” projesini Kadirli ilçesinde yürüten Kadirli Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayran ve meclis üyesi kadınlar ise Azra’yı evinde ziyaret edip Kanser Savaşçıları Derneğine göndermek üzere saçı teslim aldı. Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayran “Bu saçları kanser savaşçıları derneğine gönderiyoruz. Orada bu saçlar peruk olup kanser hastalarına gidiyor. Kanser hastalarının tedavi sürecinde saçları dökülüyor. Bu bir moral desteği. Saç dökülmesiyle oluşan moral bozukluğuna bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Azra’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi. Azra’nın annesi Bircan Çiftçioğlu ise “Kızım kanser hastaları için saçlarını kestirdi. Kızım çok istiyordu. Bizde kendisine destek olduk, saçlarını kestirdik. İnşallah kızımın saçı iyi bir yere gider ve hastaya moral ve umut olur” şeklinde konuştu.




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