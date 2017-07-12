15 Temmuz şehidi Karacatilki’nin ailesi unutulmadı

Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun da katıldığı ziyarette şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır. Sizlere sabırlar diliyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, Şehidimizin eşi Halime Karacatilki’ye Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim takdim etti.

Protokol mensupları da şehide rahmet dileyerek, ailesine sabır temenni ettiler.

Şehidin eşi Halime Karacatilki, Vali Coşkun ve protokol mensuplarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.