25 dükkanın kül olduğu yangında facianın boyutu sabah ortaya çıktı

Yangında yaklaşık 3 milyon lira maddi zarar oluşurken, yangının boyutu da sabah gün ağarınca ortaya çıktı.

Pazar Mahallesi’nde bulunan ve içerisinde 150 iş yerinin olduğu eski kapalı pazar yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına müdahalede Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yetersiz kalınca, çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri geldi.

Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 3 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen yangında 25 iş yeri yandı. Yangın esnasında dumandan etkilenen 5 kişi de ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Ömer Coşkun, devlet olarak iş yerleri yanan esnafların yanında olduklarını belirterek, “Yasal mevzuat çerçevesinde iş yerleri yanan esnafımızın yarasını nasıl kapatırız, onun için buradayız. Kadirli Başsavcımız, polisimiz olay yerinde hasar tespit çalışması yapıyor. Devlet olarak gereği neyse yapacağız” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da gece saatlerinde yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Milyonlarca lira maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası sabah gün ışıyınca yangının boyutu ortaya çıktı. İş yeri tamamen yanan kapalı pazar esnaflarından Mehmet Ericek ise, "Benim iş yerim yangın başladıktan 1 buçuk saat sonra yandı. Millet devlet herkes buradaydı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak itfaiyenin yetersizliği yangını bu boyuta getirdi. Esnaf olarak devletimizden beklentimiz maddi zararımızın karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.