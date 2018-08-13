25. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği sona erdi

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği, yoğun katılım ile son buldu. Yaklaşık 20 dalda düzenlenen yarışmalara yüzlerce çocuk katıldı. Birbirinden eğlenceli ve öğretici yarışmalarda çocuklar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara takdim etti.

Şenlik tepesinde kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet eden Kara, “Benim kahramanım siz sevgili çocuklardır. Her zaman için sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Yıllar önce Zorkun’da yaşayan değerli kanaat önderlerimiz başta Reşat Gürel ve arkadaşlarının başlatmış olduğu bu organizasyonun temel amacı gelecek nesilleri geleceğe kendi değerlerimizle yetiştirmekti” diye konuştu.

Önceki senelerde gelen şehit haberleri sebebiyle şenlik yapamadıklarını kaydeden Kara, şehit haberleri gelirken şenlik yapmanın doğru olmadığını belirterek, “Bugün çok şükür Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve çok büyük bir kararlılıkla terörün ve teröristlerin üstlerine gitmekte ve çok büyük bir başarı elde etmektedir. Bu nedenle bizde yeniden ve tekrar diyerek Zorkun çocuk şenlikleri yapmaya başladık” dedi.

Şenliklerin yapmaktaki amaçlarının gelenek ve göreneklerin gençler vasıtasıyla yarınlara ulaştırmak olduğunu dile getiren Kara, “Günümüzde çocuklarımız maalesef bir odaya kapanıp sanal bir dünyada sosyal yapıdan, sosyal ilişkilerden uzak bir şekilde etrafındaki çocukların yaşamından ve varlığından habersiz yaşamlarını sürdürmekte. Neredeyse en önemli değerimiz olan Türkçe’mizi, özelliklerimizi, töremizi, gelenek ve göreneklerimizi unutmaktaydılar” şeklinde konuştu.

Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenliği’nin ikinci gününde çeşitli dallarda yapılan yarışmaların final müsabakaları da Pazar günü yapıldı. Yarışmalara katılan çocuklar kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışmalar sonunda dereceye giren genç yarışmacılar ödül olarak belirlenen madalya, hediye çekleri ve masal park bir günlük sınırsız eğlence kartlarını Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’dan aldı.

Bu yıl şenlikte ‘Zorkun Çocuk Şenliği Vefa Ödülü’ sporcu Kenan Karık’a verildi. Zorkun Çocuk Şenliğinin ilk yıllarından bu yana gönüllü olarak katılarak bu şenliğin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Kenan Karık’a ödülünü Başkan Kara verdi.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Zorkun Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri Atiye konseri ile ile son buldu. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, sanatçı Atiye’ye çocuk şenliklerine katkı ve katılımlardan dolayı ve Osmaniye’de ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek plaket ve Karatepe kilimi hediye etti.