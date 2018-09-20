Bölge Müdürlüğü tarafından Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 250 kınalı keklik, doğayla buluşturuldu.

Düldül Dağı mevkisinde Çitli, Çotlu ve Kuşçu köyleri sınırlarına içerisinde keklikler, katılımcılar tarafından doğaya salınırken Osmaniye'de 2003-2018 yılları arasında 12 bin 150 adedi kınalı keklik ve 500 adedi sülün olmak üzere toplam 12 bin 650 adet kanatlı hayvanın tabiata bırakıldığı kaydedildi.

Kınalı keklik salım törenine Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ile yöre halkı katıldı.