6 yılda 6 bin 300 bebeğe "hemşehrilik" beratı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 6 yıl önce başlatılan “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 6 bin 300 yeni doğan bebeğin ailesini ziyaret ederek hemşehrilik beratı ve çeşitli hediyeler verdi.

Kadirli Belediyesince 6 yıl önce başlatılan proje kapsamında 6 bin 300 yeni doğan bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerin tamamına yakınını bizzat Belediye Başkanı Ömer Tarhan gerçekleştirdi. Ziyarette ailelere yeni doğan bebek için hemşehrilik beratı ile zıbın seti gibi çeşitli hediyeler verildi.

Günlük olarak hastanelerden ve Nüfus Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin bilgilerini aldıklarını belirten Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, “Sosyal belediyecilikte büyük ivme kazanmış belediyemiz her zaman halkının yanında, halkının iyi gününde, kötü gününde onlarla beraber olmaktadır. İlçe genelinde 6 yıl önce başlattığımız 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında şu ana kadar 6 bin 300 yeni doğan bebeğimizi ziyaret ettik. Ziyaretlerin tamamına yakınını belediye başkanı olarak ben gerçekleştirdim. Ziyaretlerde ailelere yeni doğan bebek için hemşehrilik beratı veriyoruz. Bunun yanı sıra bebek setinden oluşan bir hediye paketimiz var, hediyemizi takdim ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde 6 yıl önce başlattığımız bu uygulamayı bundan sonra da devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.