7 Ocak Kurtuluş Koşusu çekişmeli geçti

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılan 7 Ocak Kurtuluş Koşusu renkli geçti.

7 Ocak Parkı önünden başlayan ve çok çekişmeli bir mücadeleye sahne olan kurtuluş koşusuna kızlar, erkekler ve veteranlar kategorisi olmak üzere yaklaşık 100 sporcu katıldı. Yarışma Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın işareti ile başladı.

Yıldız Kızlar 2000 metre koşusunda Nursel Karataş birinci, Aslıhan Seki ikinci, Melek Nur Bazoğlu üçüncü oldu. Yıldız Erkekler 3000 metre koşusunda Serdar Çetin birinci, Mehmet Şenol ikinci ve Ökkeş Yusuf Kılıç üçüncü oldu. Veteranlar 3000 metre koşusunda Hakan Erol birinci, Ferhat Gürsoy ikinci ve İsak Nizamoğlu üçüncü oldu.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü etkinliklerine katılarak destek veren tüm sporculara katkılarından dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bu etkinlikleri düzenlememizin temel amacı Osmaniye’nin bütün genelinde her yaş ve kesimden insanlarımızla birlikte , milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirebilmek, dayanışmamızı ve kardeşlik bağlarını güçlendirebilmektir. Atalarımızın kanlarıyla canlarıyla bizlere emanet ettikleri bu vatana sahip çıktığımızı göstermek adına düzenlemiş olduğumuz bu etkinliklere katılımlarınız bizler için çok önemli. Bu etkinlikleri geleneksel olarak yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Allah’ın izni ve inayetiyle birileri bu ülkede bazı şeyler yapmaya kalksa da bizim içimizdeki milli birlik ve beraberlik ruhu bunun üstesinden gelmeye yetecektir” dedi.

7 Ocak Kurtuluş Koşusunda dereceye giren sporcular tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ile ödüllendirildi. Belediye hizmet binası giriş katında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.