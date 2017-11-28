7 Ocak Stadyumu skorboardu onarıldı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Stadyumu, 10 Aralık 2017 Pazar günü saat 13.30’da Osmaniyespor Futbol Kulübü - Cizre Spor arasında oynanacak müsabaka öncesi başta skorbord olmak üzere bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapılarak hazır hale getirildi.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olarak, iki takımın seyircilerini en iyi şekilde ağırlayacağız. Statta bakım ve temizleme çalışmaları tamamlandı. Çim kalitemiz çok iyi. Bununla ilgili uzman bir ekibimiz var. 24 saat çimle yatıp, çimle kalkıyorlar. Gözbebeğimiz olan stada karşılaşma olsa da olmasa da çok iyi bakıyoruz” şeklinde konuştu.