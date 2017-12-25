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25 Aralık 2017 13:00

9 ilde hileli akaryakıt operasyonu

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 9 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda 38 ton hileli akaryakıt ele geçirildi.

9 ilde hileli akaryakıt operasyonu

25 Aralık 2017 13:00


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağları işlemek suretiyle akaryakıt üreterek değişik illere satışa sundukları ve bu akaryakıtı satın aldıkları tespit edilen kişilere yönelik Osmaniye merkezli Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.


Adreslerde yapılan aramalarda 38 ton hileli motorin, 638 adet doküman ve suçta kullanılan 3 adet akaryakıt pompası ile 1 adet filtreleme makinesi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak yaşları 23 ila 60 arasında değişen 19 kişi gözaltına alındı. H.K. (76), E.S. (32), A.Ç. (33), ve M.Ç. (42) adlı kişilerin arandığı belirtildi.




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