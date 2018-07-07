92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Kore gazisi Hacı Mustafa Gannemoğlu hayatını kaybetti. Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenazesi ilçeye bağlı Aydınlar köyündeki evine getirilen gazinin evinde helallik alındı. Kore gazisi Hacı Mustafa Gannemoğlu, evinin avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Aydınlar köyü Tücar Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Hacı Mustafa Gannemoğlu’nun yakınları, gazi dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.